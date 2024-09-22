مختص سعودي يحذر الجميع.. 5 علامات إذا ظهرت على هاتفك فتأكد بأن الواتساب مخترق و مراقب!!... مترجعش تندممختص سعودي يحذر الجميع.. 5 علامات إذا ظهرت على هاتفك فتأكد بأن الواتساب مخترق و مراقب!!... مترجعش تندم

انت الأن تتابع خبر مختص سعودي يحذر الجميع.. 5 علامات إذا ظهرت على هاتفك فتأكد بأن الواتساب مخترق و مراقب!!... مترجعش تندم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل تزايد حالات اختراق الحسابات، من المهم أن تكون واعيا للإشارات التي قد تدل على أن حساب واتساب الخاص بك قد تعرض للاختراق و إليك خمس علامات تحذيرية يجب الانتباه لها.

علامات اختراق

الرسائل غير المرسلة إذا وجدت رسائل تم إرسالها من حسابك دون علمك، فهذا قد يشير إلى أن شخصا ما لديه وصول غير مصرح به.

تسجيل الدخول غير المصرح به تحقق من إعدادات الأمان في واتساب إذا كنت ترى أجهزة غريبة متصلة بحسابك، فهذا دليل قوي على الاختراق.

فترات تأخر الاستجابةإذا لاحظت تأخرا غير معتاد في استلام أو إرسال الرسائل، فقد يكون هناك شخص يتلاعب بحسابك.

زيادة استهلاك البيانات إذا كنت تعاني من زيادة غير مبررة في استهلاك بيانات الهاتف، فقد يدل ذلك على أن شخصا ما يقوم بتبادل البيانات عبر حسابك.

إشعارات غريبة إذا تلقيت إشعارات غير معتادة مثل تغييرات في إعدادات الحساب أو محاولة تسجيل الدخول من أجهزة جديدة، يجب عليك اتخاذ إجراءات فورية.

ما يجب فعله إذا لاحظت هذه العلامات

تغيير كلمة المرور قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بحساب واتساب على الفور.

تفعيل المصادقة الثنائية قم بتفعيل هذه الميزة لتعزيز أمان حسابك.

تحقق من إعدادات الأمان في واتساب وأزل أي أجهزة غير معروفة.

إذا استمرت المشكلات، قم بإبلاغ الدعم الفني لواتساب.