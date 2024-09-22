أخبار مصرية

اتحاد الكرة يتفق مع ميكالى على قيادة منتخب الشباب رسميا لمدة 4 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - توصل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، لاتفاق نهائي مع البرازيلي  روجيريو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

 

يأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى، للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في حصد ميدالية أولمبية.

 

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وَالتي ستقام في مصر خلال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا