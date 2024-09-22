اتحاد الكرة يتفق مع ميكالى على قيادة منتخب الشباب رسميا لمدة 4 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - توصل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، لاتفاق نهائي مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى، للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في حصد ميدالية أولمبية.

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وَالتي ستقام في مصر خلال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.