أحمد فريد يفتتح ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بدورته الثامنة

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح الفنان أحمد فريد، حفل افتتاح ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته الثامنة، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل حضورا واسعا من الوزراء، من بينهم الدكتور الفنان أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وافتتحت الفنانة صفاء أبو السعود الحفل بمشاركة نخبة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، طارق صبري، حجاج عبد العظيم، ونيفين رجب، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من أطفالنا مع قدرات خاصة.

وضمت لجنة تحكيم الملتقى من نخبة من الشخصيات الفنية والعامة، منهم الفنان أحمد فريد، الفنانة صابرين، والدكتور أشرف رضا، إلى جانب عدد من السفراء والفنانين البارزين.

من ناحية أخرى، افتتح الفنان أحمد فريد مؤخرًا معرضه الفني الجديد بعنوان «حكاية النور» والذي يضم 40 عملًا فنيا مميزا، يعبر من خلاله عن رحلته الخاصة مع النور باستخدام أدواته ورموزه الفنية الفريدة.

ويعد هذا المعرض الفردي الثامن عشر في مسيرته الفنية، بعد سلسلة من المعارض التي أقامها داخل مصر وخارجها وبالولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، بالإضافة إلى ذلك، انتهى الفنان أحمد فريد من تصوير مسلسله الجديد "باسورد"، والمقرر عرضه قريبًا على المنصات الرقمية.