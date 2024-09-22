آمال ماهر توجه رسالة شكر لجمهورها بعد حفلها بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة آمال ماهر، عن سعادتها بعد إحيائها حفلها الأخير خلال الأيام الماضية ضمن احتفالات اليوم الوطني بالسعودية، وسط جمهورها الذي دائما يشيد بها وبجمال صوتها ويطلقوا عليها "ملكة الطرب" آمال ماهر.



ونشرت آمال ماهر، عددًا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتبت معلقة عليها: "سعدت كثيرا بكوني كنت جزئًا من احتفالات الشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني الـ 94، شكرا جدا ليكم، كانت حفلة أكثر من رائعة".



و تألقت الفنانة آمال ماهر، بفستان أخضر طويل أنيق به قصة الأوف شولدر، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها وجمال وجهها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة، كما ارتدت بعض الأكسسورات التي تتناسب مع إطلالتها وزادتها أناقة ورقة.

الفنانة آمال ماهر من حفلها الأخير بالسعودية

و أشعلت الفنانة المطربة آمال ماهر، حفلها الذي أُقيم خلال الساعات الماضية في مدينة الإحساء بالسعودية، ضمن فعاليات العيد الوطني بالسعودية الـ94.



كما غنت آمال ماهر، العديد من الأغاني التي نالت إعجاب وتفاعل وحماس الحاضرين، ومنها: "لو كان بخاطري"، "صاحبة عمري"، "اتقي ربنا فيا"، "اديني فرصة"، "أيام ما تتعوضش"، بالإضافة إلى أغاني لكل من الفنانتين وردة وأم كلثوم، وهو ما جعلها تتصدر مؤشر البحث عبر موقع "إكس".





آخر أعمال الفنانة آمال ماهر الغنائية

طرحت آمال ماهر "5 أغاني"، حصريا عبر منصة "سبوتيفاي"، وهم: "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان"، ويشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.