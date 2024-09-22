دموع وقهر.. زوجة عصام صاصا كتف بكتف بجانب زوجة إسماعيل الليثي في وفاة نجلها

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم منذ قليل عزاء نجل الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، في منطقة امبابة متلقي عزاء ابنه رضا الليثي، أثر سقوطه من الطابق العاشر من شرفه المنزل، ليلفظ أنفاسه الآخيرة في الحال، وكان يبلغ من العمر ٩ سنوات.

وظهرت في العزاء زوجة مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا بجانب زوجة الفنان إسماعيل الليثي تقوم بأداء واجب العزاء، وظهر عليهم ملامح الحزن والأسى،

تفاصيل وفاة الطف ظاظا الليثي نجل الفنان إسماعيل الليثي

رحل عن عالمنا مساء أمس رضا الليثي الشهير بـ “ظاظا الليثي” نجل مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي، أثر سقوطه من الطابق العاشر من شرفه المنزل، ليلفظ أنفاسه الآخيرة في الحال، وكان يبلغ من العمر ٩ سنوات.

وقد أعلن الفنان حمو بيكا عن وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”



وكتب حمو بيكا: "إنا لله وإن إليه راجعون رضا ابن النجم اسماعيل الليثي في ذمه الله ربنا يرحمك ويصبر أهلك يارب".

آخر أعمال إسماعيل الليثي

يذكر أن إسماعيل الليثي قدم العديد من الأغاني الشعبية المتميزة خلال مشواره الفني، أبرزها الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان محمد رمضان، مي كساب، هالة صدقي، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سامي.