محمد رمضان عن احتفالية العيد الوطني السعودي: "كانت ليلة من أجمل الليالي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، العديد من الصور من حفل اليوم للاحتفال بالعيد الوطني السعودي.



و علق على الصور قائلًا: "إفتتاح إحتفالات العيد الوطني السعودي برعاية إعمار الإماراتية على أراضي مصرية.. كانت ليلة من أجمل الليالي.. وطن عربي واحد".

عمل سينمائي في إنتظار محمد رمضان

و يحضر الفنان محمد رمضان، لفيلم اسمه "أسد"، وهو فيلم تاريخي، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، ركين سعد، محمود السراج، إسلام مبارك، والعمل من تأليف: محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج: محمد دياب.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا فور عرض أولى حلقاته ونال إعجاب الجمهور للغاية، حيث تدور قصة مسلسل "جعفر العمدة"، حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، وتدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.

طاقِم عمَل مسلسل "جعفر العمدة"



يشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" نخبة من النجوم ومنهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، عصام السقا، دعاء حكم، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.