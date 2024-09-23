نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني الفلسطيني بغزة ينشر تحديثا للوضع الميداني للقطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، تحديثات الوضع الميداني الحالي للقطاع حتى الساعة 09:00 مساء لليوم 351 للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر.

محافظة الشمال:

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر بيت لاهيا قرب منطقة الواحة.

قصف إسرائيلي على منزل محيط "مدرسة القدس" في مخيم جباليا.

محافظة غزة:

7 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على "مدرسة كفر قاسم" والتي تأوي مئات من النازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

قصف إسرائيلي مدفعي على مناطق متفرقة من شارع 8 وتحديدًا منطقة الزيتون والمجمع الإسلامي.

ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة مما يدفع المواطنين من اللجوء لاستخدام البدائل من النايلون والكرتون والقماش الذي قد يؤدي لحدوث خطر على الارواح والممتلكات.

محافظة الوسطى:

4 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "دواس" في منطقة الحكر في دير البلح.

شهيد وجرحى نتيجة إطلاق نار من مسيرات على مواطنين بمنطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات.

4 شهداء وإصابات نتيجة قصف إسرائيلي بالقرب من منطقة أبو العجين شرق دير البلح.

محافظة خان يونس:

شهيد نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي على المواطنين في بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس.

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين بمحيط منطقة معن شرق مدينة خان يونس.

وفي محافظة رفح جنوبي القطاع:

انتشال شهيدين من منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح.

4 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منزل شمالي مدينة رفح.

قصف إسرائيلي على عدة منازل في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح وإجلاء عدد من الاصابات جميعهم من النساء والاطفال.

قصف ونسف إسرائيلي لمبان سكنية شمال غرب مدينة رفح.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.