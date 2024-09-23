نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأركان الإسرائيلية تعلن القضاء على 600 مقاتل من "حزب الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأحد أن أكثر من 600 مقاتل من "حزب الله" قتلوا منذ بدء التصعيد الحالي في أكتوبر 2023.

وقال هاليفي من إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي: "منذ بداية الحرب، كان جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم "حزب الله" بشكل منهجي يوما بعد يوم".

وأضاف: "وعلى مدى عدة أشهر، خطوة بخطوة، نقوم بتدمير القدرات التي بناها "حزب الله" على مدى عقود. نحن ندفع حزب الله بعيدا عن الحدود. وقد قضينا على أكثر من 600 إرهابي، العشرات منهم ينتمون إلى النخبة العسكرية للتنظيم، والثمن الذي يدفعه "حزب الله" يتزايد، وهجماتنا ستشتد وتشتد".

وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدا خطيرا، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة، بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" واغتيال إسرائيل للقيادي في "حزب الله" إبراهيم عقيل وقادة وحدة “الرضوان”.