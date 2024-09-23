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أحمد جودة - القاهرة - حقق شتوتغارت فوزًا كبيرًا على ضيفه بروسيا دورتموند 5-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

بخماسية.. شتوتجارت يلقن دورتموند درسًا قاسيًا

نجح شتوتغارت في إلحاق الهزيمة الأولى بدورتموند هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف عن لايبزيغ صاحب المركز السابع، ودورتموند في المركز الثامن.

وتقدم شتوتغارت في الدقيقة الرابعة عن طريق دينيز أونديف، قبل أن يضيف زميله إيرميدين ديميروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 62، سجل إنزو ميلوت الهدف الثالث لشتوتغارت، فيما سجل سيرهو غيراسي الهدف الوحيد لدورتموند في شباك فريقه السابق في الدقيقة 75.

وبعد ذلك بخمس دقائق، سجل البلال توريه الهدف الرابع لشتوتغارت، فيما أضاف أونديف الهدف الثاني له والخامس لشتوتغارت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.