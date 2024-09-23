نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرصد مكافأة خاصة بقيمة 300 ألف جنيه لكل لاعب في حال الفوز بالسوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن إدارة النادي الأهلي قررت تخصيص مكافأة خاصة للاعبي الفريق في حال الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

الأهلي يرصد مكافأة خاصة للسوبر الإفريقي

وأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" أن الأهلي وضع مكافأة مالية قدرها 300 ألف جنيه لكل لاعب في حالة التتويج باللقب.

وأضاف الغندور أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر يعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية بأقصى درجة، مستغلا جميع الوسائل لتحفيزهم.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، ويهدف لتحفيز اللاعبين بعدة طرق لضمان التركيز الكامل في المباراة وحصد لقب السوبر الإفريقي.