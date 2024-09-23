نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حرس الحدود يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق خلال هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود، في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

حرس الحدود يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق خلال هذا الصيف

وأوضح مصدر داخل حرس الحدود ل «دوت الخليج الرياضي»، أن مسؤولو نادي حرس الحدود قد نجحوا في التوصل لاتفاق نهائي مع محمد فاروق لاعب فريق مودرن سبورت والأهلي السابق.

وكان قد أعلن محمد فاروق لاعب مودرن سبورت، انتهاء رحلته مع الفريق، وذلك بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري دون تجديد من مسؤولي فريق مودرن سبورت.

ووفقا لما صرح به المصدر، فإن محمد فاروق قد أنهى اتفاقه مع مسؤولي حرس الحدود من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار المصدر، إلى أن الطرفين توصلوا لاتفاق نهائي بشأن كافة الأمور التعاقدية والتفاصيل المالية، ويتبقى فقط اجتياز اللاعب للكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي.

ويعتبر محمد فاروق، واحد من اللاعبين المخضرمين في الدوري المصري، حيث مثل العديد من الأندية أبرزهم، النادي الأهلي وفريق بيراميدز، بالإضافة إلى مودرن سبورت.

جدير بالذكر، أن نادي حرس الحدود، قد نجح في الصعود إلى الدوري المصري الموسم القادم، ويسعى إلى تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات، من أجل تقديم أداء مميز في البطولة.

