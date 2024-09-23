نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يهدد لاعبيه بعقوبات قوية قبل السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن الإجراءات الصارمة التي اتخذها الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، تجاه لاعبي الفريق قبل مواجهة السوبر الافريقي المرتقبة.

قمصان يفرض حظرًا إعلاميًا على لاعبي الأهلي

أوضح الغندور أن قمصان شدد على جميع اللاعبين بعدم التركيز مع وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة مطالبا اياهم بضرورة التركيز الشديد على التحضيرات للمباراة الهامة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن قمصان حذر اللاعبين من تشتيت انتباهم بالانشطة الجانبية على الانترنت بتقليل استخدام وسائل مشددا علي ضرورة تجنب الرد على التعليقات أو الرد على اي موقف تحدث عبر التواصل الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة.

وأختتم الإعلامي حديثه أن قمصان أكد على اللاعبين أن الجهاز الفني فرض الحظر الإعلامي على الفريق بالكامل وسيكون هناك عقوبات كبيرة في حالة كسر الحظر الإعلامي.