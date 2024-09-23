نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيان رحيمي يتحدى الأهلي قبل مواجهة العين في كأس إنتر كونتينينتال: سنذهب للقاهرة للفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللاعب المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي، عن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال. حيث تمكن فريق العين من الفوز بنتيجة 6-2 في الدور الأول من البطولة.

سفيان رحيمي يتحدى الأهلي قبل مواجهة العين في كأس إنتر كونتينينتال

شارك رحيمي كبديل في المباراة، ونجح في تسجيل الهدفين الرابع والسادس، وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "أبوظبي الرياضية"، أشار رحيمي إلى أن المباراة بدأت بسهولة، لكن الأمور تغيرت بعد تسجيل أوكلاند سيتي هدفًا، مما أثر على تركيز الفريق. ومع ذلك، أعرب عن سعادته بتسجيل العديد من اللاعبين أهدافًا، مما منحهم الثقة لمواصلة المشوار بنجاح.

وعن مواجهة الأهلي المقبلة، قال رحيمي إنها ستكون مباراة كبيرة، خصوصًا أنها ستُقام في قارة إفريقيا وفي القاهرة، مع حضور جماهيري كبير. وأكد أن الفريق كان يدرك أهمية التأهل للمباراة، معبرًا عن أمله في تحقيق الفوز.

كما تحدث رحيمي عن مرونته في اللعب، حيث أبدى استعداده للعب في أي مركز يحدده المدير الفني، مع تفضيله اللعب في خط الهجوم سواء كجناح أو كمهاجم صريح. وأكد على استمراره في تنفيذ تعليمات المدرب بنجاح، بعد أن تمكن من تسجيل العديد من الأهداف.

تجدر الإشارة إلى أن فوز العين سمح له بالتأهل لمواجهة الأهلي في الدور الثاني من كأس الإنتركونتيننتال، والتي ستُقام يوم 29 أكتوبر المقبل على ملعب استاد القاهرة.

وتُقسم بطولة كأس الإنتركونتيننتال إلى مراحل، حيث تواجه العين بطل دوري أبطال آسيا أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في المرحلة الأولى، لتحديد الفريق المتأهل، على أن يلتقي الفائز بالأهلي بطل إفريقيا في المرحلة التالية.

تستكمل البطولة بمواجهات أخرى تشمل أبطال أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، مع تحديد الملعب من خلال القرعة، قبل إقامة المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين في ملعب محايد في 14 ديسمبر 2024. والفائز سيواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في 18 ديسمبر 2024.