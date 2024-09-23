نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. روجيرو ميكالي يقود منتخب مصر 2005 من أجل أولمبياد لوس أنجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم عن توقيع التعاقد مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وذلك من أجل تولي مهمة منتخب الشباب مواليد 2005.

ميكالي يتولى قيادة منتخب مصر مواليد 2005

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للمدرب وعلق عليها " المسيرة مستمرة مع منتخب مصر نحو الأولمبياد.. روجيرو ميكالي يقود منتخب 2005".

ووقع كايو زيلر، وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الأحد، عقدًا لمدة خمس سنوات لتولي ميكالي منصب المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005.

أقيمت مراسم التوقيع في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث ناب زيلر عن ميكالي بموجب تفويض رسمي من المدرب. وشهد التوقيع كل من جمال علام، رئيس الاتحاد، ووليد العطار، المدير التنفيذي.

من المتوقع أن يصل ميكالي إلى القاهرة الأسبوع المقبل، ليتولى قيادة منتخب الشباب استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، إلى جانب تجهيز الفريق للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.