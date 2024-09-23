نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات غاضبة من برناردو سيلفا بعد تعادل مانشستر سيتي أمام آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيرناردو سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن غضبه من مواجهة أرسنال اليوم في مشوار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسقطت كتيبة ميكيل أرتيتا لاعبي بيب جوارديولا في فخ التعادل الإيجابي في المواجهة التي احتضنها ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي مساء اليوم.

وتعادل مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لمثلهما أمام أرسنال ضمن لقاءات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيلفا: هذا التعادل يجعلني حزين

وقال سيلفا غاضبًا عقب المباراة: "لست سعيد بأي شيء حدث معنا اليوم، هذا التعادل يجعلني حزين".

وواصل: "لم يأتي فريقين للعب هذه المباراة، بل جاء فريق واحد للعب كرة القدم اليوم، والفريق الآخر جاء للعب في حدود ما كان ممكنًا وما سمح به الحكم".

وأكمل: "منذ الدقيقة الأولى وقام لاعبين آرسنال بضرب رودري عرفنا جيدًا طريقة لعب آرسنال اليوم، ‏ثم سمح الحكم لهم بتضييع الوقت".

وأردف: "‏الشيء الذي يزعجني هو عقد الكثير من الاجتماعات مع اتحاد كرة القدم في بداية كل موسم، ‏يخبروننا أنهم سيسيطرون على هذا النوع من المواقف وسيوقفونهم، ‏ولكن في النهاية لا شيء يحدث ويصبح كله كلام دون قيمة".

وتابع: "هدف آرسنال الأول جاء بعد أن قرر الحكم استدعاء الكابتن والكر وثم سمح باستمرار اللعب دون أن يعود والكر".

‏وأتم: "في الهدف الثاني لهم (كالعادة) تم السماح لهم من الحكم بعمل بلوك للحارس".