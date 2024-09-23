عاجل.. كورتوا يوجه رسالة مؤثرة لـ تير شتيجن بعد إصابته الخطيرة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رسالة دعم إلى صديقه تير شتيجن حارس برشلونة.

كورتوا يوجه رسالة مؤثرة لـ تير شتيجن

وجاءت رسالة كورتوا إلى شتيجن بعد وقت قصير من إصابته مع برشلونة وخروجه من مباراته بسبب عدم قدرته على استكمال اللعب بعد الشعور بالألم.

وشهدت مباراة برشلونة وفياريال سقوط شتيجن في نهاية الشوط الأول من المباراة وعدم قدرته على استكمال اللعب، ما دفع هانز فليك مدرب الفريق بالدفع بـ بينيا الحارس البديل.

وقال كورتوا حارس ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: ‏"أنا حزين بسبب إصابة شتيجن، لقد آلمني كثيرًا رؤيتك تغادر الملعب بهذه الطريقة".

وأتم حارس ريال مدريد حديثه: "آمل أن تتمكن من التعافي قريبًا".