نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يهنىء مصطفى قمر بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الإعلامي عمرو الليثي الفنان مصطفى قمر من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب عمرو الليثي:' مع صديق العمر مصطفى قمر بمناسبة عيد ميلاده ذكريات ٤٠ سنه

صادف أمس 22 سبتمبر ذكري ميلاد مصطفي قمر، الذي ولد عام 1966 بمحافظة الإسكندرية، واستطاع اثبات نفسه وتغلب علي عقبات الحياة وانتقل من سلالم مدرجات كلية تجارة وشارع المعمورة إلى استخدام جيتاره وصوته العذب في كبري حفلات الغناء

وُلد مصطفى قمر 22 سبتمبر عام 1966، بمحافظة الإسكندرية، تخرج في كلية التجارة، قسم إدارة أعمال، عمل قبل شهرته في "فرن عيش بلدي"، و"بائع سوداني"، عام 1993 تزوج من زميلته بالجامعة غادة عيسى، ورُزق منها بولدين إياد وتيام، لكنهما انفصلا عام 2015 ليتزوج سرا من شابة إسكندرانية في نفس العام، كما رفعت شقيقته أماني قضية" إثبات نسب" بحقه في فبراير 2015، واتهمته فيها بالتهرب من التجنيد وتزوير قيد عائلي، بعدما شككت في نسبه لأمها وطالبته برد الميراث الذي حصل عليه.