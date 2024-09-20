انت الأن تتابع خبر توقعات صادمة.. ليلى عبد اللطيف تثير ضجة بعد تنبؤها بتوقعات جديدة قبل انتهاء 2024 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر مؤخرا خبر وفاة خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتخرج عن صمتها وتنفي هذه الشائعات المتداولة وقد أكدت أن ما يروج هذه الإشاعات سوى أصحاب النفوس المريضة متحدثة أن هذا ما يسمى بضريبة النجاح وقد أكدت أنها لا تتراجع عن استكمال التوقعات للنهاية وقد أعلنت عن توقعات صادمة في الفترة المقبلة وسوف نوافيكم بالتفاصيل.

توقعات صادمة من خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف