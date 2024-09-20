انت الأن تتابع خبر توقعات صادمة.. ليلى عبد اللطيف تثير ضجة بعد تنبؤها بتوقعات جديدة قبل انتهاء 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشر مؤخرا خبر وفاة خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتخرج عن صمتها وتنفي هذه الشائعات المتداولة وقد أكدت أن ما يروج هذه الإشاعات سوى أصحاب النفوس المريضة متحدثة أن هذا ما يسمى بضريبة النجاح وقد أكدت أنها لا تتراجع عن استكمال التوقعات للنهاية وقد أعلنت عن توقعات صادمة في الفترة المقبلة وسوف نوافيكم بالتفاصيل.
توقعات صادمة من خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف
- تداولت كثير من الأخبار حول وفاة خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف ولكنها قامت بنفي هذه الأكاذيب وأعلنت عن توقعات سياسية جديدة بشأن الانتخابات الامريكيه حيثُ أكدت عبر لقائها على قناة ام بي سي مصر في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب بأنه سوف يتم استبعاد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومن المتوقع أن تتولى الرئاسة الامريكية كامالا هاريس كما توقعت مرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد أكملت توقعاتها بشأن حرب فلسطين معلنة أوه سوف يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب بين غزة واسرائيل مع التفاوض بين الطرفين على تبادل الأسرى.