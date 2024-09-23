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أحمد جودة - القاهرة - حقق روما فوزه الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتغلبه 3-0 على ضيفه أودينيزي، اليوم الأحد، بفضل أهداف أرتيم دوفبيك، باولو ديبالا، وتومازو بالدانزي، في بداية واعدة للمدرب الجديد إيفان يوريتش.

بثلاثية نظيفة.. روما يتغلب على أودينيزي

تقدم روما بهدف في الدقيقة 19، عندما أطلق دوفبيك تسديدة متقنة في الشباك.

وعزز ديبالا تقدم فريقه بعد مرور أربع دقائق فقط من الشوط الثاني، عندما حول ركلة جزاء بهدوء بعد خطأ من جاكا بيغول.

وفي الدقيقة 70، حسم بالدانزي النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لروما، لينهي مسلسل عدم الفوز في أربع مباريات، ويخفف من حدة التوتر داخل النادي بعد بداية صعبة للموسم.