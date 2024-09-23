نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة الحرس الملكي بجدة تحتفي باليوم الوطني الـ94 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت رئاسة الحرس الملكي بجدة، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ94، بحضور قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية اللواء الركن سليمان بن فهد الهذيلي.

وتضمنت الاحتفالية تنفيذ مسيرة استعراضية متنوعة شملت: عروض الفرقة الموسيقية والمعزوفات الوطنية، ومسيرة الدراجات النارية بالإضافة إلى استعراض لحرس الشرف، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة.

فيما بدأ الحفل الرسمي بهذه المناسبة بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه أداء ‏أوبريت بعنوان "والنعم" قدمته مدرسة دار التربية الحديثة، ثم فيلم وثائقي عن اليوم الوطني، وفيلم سينمائي‏ للحرس الملكي عن اليوم الوطني.

كما تضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة اشتملت على كلمات ترحيبية وقصائد شعرية ومعزوفات وطنية؛ وشهدت الاحتفالية تفاعلًا كبيرًا من المواطنين والزوار الذين تجمعوا للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية ولتعزيز قيم الوحدة الوطنية