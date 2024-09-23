نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمود عامر يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن برنامج "محمود وعبير والسر في بير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان محمود عامر عن تفاصيل برنامجه الجديد بالتعاون مع الفنانة عبير فاروق.



وقال "عامر" في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني:"سعيد جدًا بفكرة البرنامج، وأتمنى أن تنال الفكرة على إعجاب الجمهور وسعيد جدا بتعاوني مع الفنانة عبير فاروق وكل من ساهم ودعمني بالفكرة".

وأضاف:" سوف يتم عرض البرنامج عبر السوشيال ميديا وتدور أحداث البرنامج حول العلاقة بين الرجل والست والمواقف الطريفة التي تحدث بينهم، وهتبقى في إطار كوميدي، ولكن في النهاية بتوصل رسالة من خلالها ".

آخر أعمال محمود عامر

والجدير بالذكر آخر أعمال محمود عامر مسلسل المداح ٤،والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

