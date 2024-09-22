براءة الفنان الكبير أحمد آدم في قضية التهرب الضريبي

القاهرة - محمد ابراهيم - حصل الفنان الكبير أحمد آدم علي حكم البراءة في قضية التهرب الضريبي، وذلك بجلسة 14 سبتمبر الجاري ببراءة المتهم مما نسب إليه في القضية رقم 57 لسنة 2021 جنح و هذا ما تبين من خلال الإطلاع علي جداول جنح مستأنف نيابة الشئون الضربية والجمركية.

كما كتب آدم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " اللهم لك الحمد والشكر كله يا رب العالمين.. أخيرا حصلت على (البراءة) من قضية التهرب الضريبي اللي كانت أساسا خطأ من الشركة اللي عملت معاها".



يذكر أن المحكمة الإقتصادية، كانت قد أصدرت حكم بتغريم الفنان أحمد آدم 300 ألف جنيه، لاتهامه بالتهرب الضريبي، وقام الفنان بالاستئناف على الحكم.

تكريم أحمد أدم



مؤخرا تم تكريم النجم الكبير أحمد أدم في مهرجان المسرح المصري بالدورة التي حملت إسم الفنانة سميحة أيوب.