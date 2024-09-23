العالم اليوم - "الأحياء والموتى".. نتنياهو يكشف عدد الرهائن المتبقين في غزة

انتم الان تتابعون خبر "الأحياء والموتى".. نتنياهو يكشف عدد الرهائن المتبقين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 12:25 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن هناك 101 رهينة لا يزالون داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن "نصفهم أحياء"، استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وكان نتنياهو يتحدث إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، حيث أطلع النواب الإسرائيليين أيضا على الوضع في الشمال مع استمرار التصعيد مع حزب الله اللبناني.

وقال نتنياهو أمام اللجنة إن "الجهود لإعادة الرهائن مستمرة".

وتابع: "استعداد حماس للإفراج عن الرهائن متأثر بقوتين متعارضتين: الضغوط العسكرية والدبلوماسية التي نمارسها عليها، والضغوط التي تُمارس علينا".

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إمكانية تنفيذ الاقتراح الذي قدمه مبعوث إسرائيل للأسرى والمفقودين جال هيرش قبل أيام، ويتضمن "خروجا آمنا" لزعيم حماس يحيى السنوار مع قادة آخرين من الحركة من غزة، مقابل إنهاء الحرب وإعادة الرهائن.

وكانت حماس احتجزت نحو 250 رهينة، أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وخلال نحو عام من الحرب نفذ اتفاق واحد لتبادل الرهائن، أفرجت خلاله الحركة عن عدد من الإسرائيليين، بينما فشلت المفاوضات التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة على مدار أشهر، في إبرام أي اتفاق آخر.

ويتعرض نتنياهو لضغوط داخلية كبيرة من أهالي الرهائن لإبرام اتفاق مع حماس، وفي المقابل يرفض وزراء اليمين المتطرف أي مقترح لوقف القتال ويهددون بالانسحاب من الحكومة في حال حدوث ذلك، مما يعني سقوطها عمليا.