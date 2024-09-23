العالم اليوم - 6 قتلى في فيضانات وسط اليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 01:26 صباحاً - لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في إيشيكاوا، شبه الجزيرة النائية الواقعة وسط اليابان التي ضربها زلزال مطلع العام.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى إن حصيلة الضحايا هي 6 قتلى. وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية لوكالة "فرانس برس"، إن الحصيلة هي قتيل و5 في حالة "توقف القلب والتنفس"، وهو مصطلح يستخدم في اليابان لوصف حالة الوفاة قبل أن يؤكدها طبيب.

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