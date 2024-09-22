العالم اليوم - بالفيديو.. انفجارات في سماء إسرائيل بعد هجوم من العراق

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجارات في سماء إسرائيل بعد هجوم من العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 11:18 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ اعتراضية على طائرة من دون طيار، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي فوق مدينة بيسان، ليل الأحد.

وبحسب الجيش، فإن الطائرة من دون طيار انطلقت من العراق وحلقت فوق سوريا قبل أن تصل إلى إسرائيل.

وقال الجيش إن "الحادث انتهى"، من دون أن يوضح ما إذا كانت المسيّرة قد تم اعتراضها.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت خلال الليل، انفجارات في سماء مدينة بيسان، التي تقع إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة.

وكانت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران، قالت إنها شنت هجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة متفجرة على إسرائيل، الأحد، في إطار "مرحلة جديدة في جبهة الإسناد" مع لبنان.

واعتبرت الفصائل أن "التصعيد في لبنان يعني تصعيدا من العراق".

وليل الأحد، قالت إنها نفذت هجوما بالطيران المسيّر على "هدف في غور الأردن بأراضينا المحتلة"، مؤكدة في بيان "استمرارالعمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله، في هجوم يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذته.

والجمعة شنت إسرائيل غارة مدمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، قتل فيها قائد قوة الرضوان في حزب الله إبراهيم عقيل وآخرون.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل بعضا من أعنف عمليات القصف عبر الحدود، في صراع يدور بالتزامن مع حرب غزة المستمرة منذ عام تقريبا.