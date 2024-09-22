بالأبيض والأسود.. سميرة سعيد تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة والمطربة سميرة سعيد، جمهورها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

إطلالة الفنانة سميرة سعيد

و تألقت سميرة، بقميص أبيض وبنطلون أسود ذات تصميم أنيق، ووضعت لمسات بسيطة من الميكب الذي يليق بها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة.

آخر أعمال الديفا سميرة سعيد

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "زن" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وموسيقى تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

حرصت سميرة سعيد على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روجت لأغنيتها الجديدة "زن" معلقة على البرمو التشويقي "زن قريبا".





و يذكر أن سميرة سعيد طرحت هذا العام ٣ أغاني قبل "زن" وهما: "فن التغافل"، و"كان"، و"كداب" والأخيرة لاقت تفاعلًا ونجاحًا كبيرًا من الجمهور.

و جاءت كلمات أغنية “زن” كالتالي:



زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

إنه يجيبني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وخد عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق أو ي عليا

ده من سلام بقيت بنام

واقوم اوام

واقول حرام تنامي يا عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق أو ي عليا

ده من سلام بقيت بنام

واقوم اوام

واقول حرام تنامي يا عينيا



زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن

صوت نازل زن

صعب يا ناس وسهون

سابلي دماغي تون

وشكلي حنيت

زن

وجالي كإن

فجأة طلعلي الجن

قلبي صغر في السن

لقيتني غنيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وبان عليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف نحوا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف نحوا



زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت



فن

دي صنعة وفن

إنه يجيني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت