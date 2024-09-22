العالم اليوم - بخماسية.. برشلونة يصالح جماهيره بعد الانتكاسة الأوروبية

انتم الان تتابعون خبر بخماسية.. برشلونة يصالح جماهيره بعد الانتكاسة الأوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 10:21 مساءً - سجل المهاجمان روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ثنائية لكل منهما، ليقودا برشلونة للفوز 5-1 على مضيفه فياريال، الأحد، ومواصلة حصد العلامة الكاملة بتحقيق الانتصار السادس على التوالي في الدوري الإسباني.

وأحرز ليفاندوفسكي هدفين خلال أول 35 دقيقة من المباراة، ثم قلص فياريال الفارق بهدف سجله أيوزي بيريز.

إلا أن بابلو توري أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الشوط الثاني، ثم سجل زميله رافينيا ثنائية للفريق في وقت متأخر من المباراة.

وبفوزه الكبير، استعاد برشلونة توازنه وصالح جماهيره بعد الخسارة 1-2 أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا، الخميس.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط أمام حامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

أما فياريال، الذي تلقى الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم، فقد تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس.