هتبقي أقوى من الفولاذ.. هتقوي عظامك و تدعم مفاصلك فواكه الصيف السحرية بسعر خيالي... اعرفيها حالا!!

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رياض - احمد صلاح - تعد مشاكل العظام، مثل هشاشة العظام وضعف كثافتها، من القضايا الصحية الشهيرة و الهامة التي يتوجب علينا ان نتحدث عنها، خصوصا مع التقدم في العمر، هذه المشاكل قد تزيد من خطر الكسور وتؤثر على القدرة على الحركة، في هذا السياق، تلعب الفواكه دورا هاما في دعم صحة العظام بفضل احتوائها على الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة، أثبتت الدراسات أن النساء اللواتي يستهلكن البرقوق يوميا يحققن تحسنا ملحوظا في كثافة العظام وقوتها، مقارنة بمن لا يتناولنه، لمزيد من المعلومات، تابعونا على موقع دوت الخليج

فوائد البرقوق لصحة العظام

البرقوق، بفضل غناه بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، يساهم بشكل كبير في تعزيز كثافة العظام وتقويتها، إضافة إلى ذلك، يمتاز البرقوق بدوره في مكافحة الالتهابات وتحسين امتصاص العناصر الغذائية الأساسية للعظام، يتميز البرقوق أيضا بقدرته على تحسين صحة الأمعاء بفضل الألياف القابلة للذوبان، مما يدعم حركة الأمعاء وصحتها، تناول البرقوق، سواء كان طازجا أو مجففا، قد يكون له تأثير إيجابي في تقليل مخاطر هشاشة العظام، كما يمكن أن يعزز مستويات الحديد في الجسم ويساعد في الوقاية من فقر الدم.

فوائد البرقوق للشعر وصحة القلب

البرقوق لا يقتصر على فوائد العظام فقط، بل له تأثيرات إيجابية على الصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب والشعر، يحتوي البرقوق على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وبالتالي يعزز صحة القلب، بفضل احتوائه على فيتامينات B و C، يمكن للبرقوق أن يساهم في تقليل تساقط الشعر، كما أن محتواه من الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يسهم في تحسين الصحة العامة.

كيفية إدخال البرقوق في النظام الغذائي