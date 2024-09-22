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أحمد جودة - القاهرة - أبدى إمام عاشور، لاعب الأهلي، فرحته بتحقيق لقب الدوري مع الفريق، وذلك بعد الانتصار على جورماهيا الكيني في مباراة دوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور: سعيد بالتتويج بالدوري وهدفنا القادم السوبر الإفريقي أمام الزمالك

وفي حديثه لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، أشاد عاشور بدعم جمهور الأهلي قائلًا: "جمهور الأهلي واقف ورانا بقوة، وكل اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم هذا الموسم."

وأضاف: "هدفنا القادم هو الفوز بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك، من الغد سنبدأ التحضير للسوبر بعد أن انتهينا من الاحتفالات."

كما أشاد عاشور بالروح الجماعية داخل الفريق قائلًا: "النجاح الذي حققناه هذا الموسم هو ثمرة العمل الجماعي بين اللاعبين والجهاز الفني، كل فرد في الفريق كان له دور مهم، ونتطلع لمواصلة تحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير في المباريات القادمة."

واختتم عاشور تصريحاته بتوجيه شكر خاص للجماهير: "لا أستطيع أن أعبر عن امتناني لجمهور الأهلي العظيم، دعمهم لا يقدر بثمن."