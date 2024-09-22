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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف النادي الأهلي من تجديد تعاقد بيرسي تاو.

الأهلي يدرس موقف تجديد عقد بيرسي تاو ولجنة التخطيط تترقب القرار قبل يناير

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عقد بيرسي تاو يخلص نهاية الموسم والكلام دلوقتي داخل الأهلي عن موقفهم من اللاعب بعد نهاية الموسم".

وأختتم الغندور:" لجنة التخطيط بتتابع اللاعب الفترة الحالية وهيكون في قرار قبل يناير، اللاعب من يناير المقبل سيكون من حقه التوقيع في أي نادي وينتقل له بنهاية الموسم".