أخبار مصرية

«حياة كريمة» تدعم الطلاب الأولى بالرعاية في بورسعيد بأدوات مدرسية (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 سبتمبر 2024 08:31 صباحاً - وزعت مؤسسة حياة كريمة، شنط وأدوات مدرسية، في مركز شباب أكتوبر بمحافظة بورسعيد بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكرى سكرتير عام محافظه بورسعيد نائبا عن اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد.

وأوضحت «حياة كريمة»، أن ذلك يأتي في إطار تيسير الأوضاع على الطلاب الأكثر احتياجا، حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم في التعليم بشكل كامل ومريح، إذ توفر عددا من الأدوات والشنط المدرسية وغيرها من المستلزمات المختلفة التي قد يحتاج إليها الطالب.

 

تسليم الشنط المدرسيةتسليم الشنط المدرسية

 

جانب من الحضور بالفعاليةجانب من الحضور بالفعالية

 

حياة كريمة في بورسعيدحياة كريمة في بورسعيد

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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