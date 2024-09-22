نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- شركة كيما للصناعات الكيماوية تنفي علاقتها بتلوث مياه الشرب في أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة كيما للصناعات الكيماوية عن عدم علاقتها بالأحداث الجارية في محافظة أسوان، المتعلقة بتلوث مياه الشرب وما نتج عنه من بعض الإصابات.

جاء ذلك في إفصاح رسمي نشرته الشركة على شاشات البورصة، مشيرة إلى أنها تخضع لمتابعة دورية من الجهات الرقابية المختصة بالبيئة والصحة المهنية.

توضيحات شركة كيما

ذكرت الشركة أنها تتبع برامج معالجة للصرف الصناعي، الذي يتم توجيهه إلى محطة العلاقي للصرف الصحي التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

يأتي هذا التصريح بعد تداول أخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول تأثير مصانع كيما على البيئة المحيطة.

وأكدت الشركة أنها ملتزمة بالمعايير البيئية والصحية، وأنها تأخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

تأثير الأحداث على السوق

بينما تركز شركة كيما على توضيح موقفها، شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، باستثناء مؤشر "تميز" الذي يُعنى بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بمقدار 22 مليار جنيه، لتصل إلى 2.092 تريليون جنيه.

مؤشرات البورصة

سجل مؤشر إيجي إكس 30، المقوم بالجنيه، ارتفاعًا بنسبة 1.44%، بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.10%، ومؤشر إيجي إكس 100 بمعدل 0.38%.

كما زاد مؤشر إس آند بي للأسهم المصرية بنسبة 0.31%، ومؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.59%، في حين ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44%.

أداء القطاعات في البورصة

توزعت المكاسب والخسائر بين مختلف القطاعات. حيث ارتفعت 9 قطاعات، بينما انخفض 6 قطاعات، ومن بين القطاعات التي شهدت ارتفاعًا، كان قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الأكثر نموًا، حيث سجل زيادة بنسبة 4.5%.

كما حقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية ارتفاعًا بنسبة 3.9%، وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.4%.

وفيما يتعلق بالقطاعات المتراجعة، سجل قطاع خدمات النقل والشحن انخفاضًا قدره 0.2%، كما تراجع قطاع التجارة والموزعين بنفس النسبة.

بينما كانت الانخفاضات الأكبر في قطاعات مثل مواد البناء، التي تراجعت بنسبة 3.7%.