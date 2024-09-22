منتخب الجولف يشارك في البطولة العربية للناشئين والسيدات

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رياض - احمد صلاح - وصل وفد المنتخب الوطني للجولف إلى تونس مساء الجمعة، للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والتي تنطلق فعالياتها على ملاعب نادي (ريزدنت)في مدينة قمرت التونسية.

ويشارك في البطولة 11 دولة عربية وهي الأردن، السعودية والمغرب ومصر ولبنان وليبيا وسلطنة عمان والإمارات والعراق وقطر، بالإضافة إلى تونس الدولة المنظمة للبطولة.

وتبدأ بطولة الإناث صباح غد الأحد، حيث يشارك منتخبنا بفئة تحت 13 عاما من خلال اللاعبة ليليان مجاهد وميار الشوملي، فيما يلتحق اللاعبون محمد الرواشدة وسالم العبداللات وسمعان عكروش وآدم المزايدة ويوسف قطاطشة وعبد الرحمن الظاهر ومراد الرواشدة بالوفد الأردني الأربعاء المقبل للمشاركة بذات البطولة وحسب الفئه العمرية.

وأكدت رئيسة الوفد وأمينة سرّ الاتحاد مجد النجادا أن المشاركة الأردنية في هذه البطولة تعتبر الأكبر في تاريخ مشاركات الأردن في البطولات العربية، مما يعكس مدى تطور وانتشار رياضة الجولف في الأردن، مؤكدة أن أسرة الاتحاد تضع كل إمكانياته في سبيل تطوير الرياضة ودعم جميع اللاعبين.

بدوره، قال المدير الفني للمنتخب الوطني، عامر راضي، "لقد أصبح لدينا تنوع في المشاركة في البطولة العربية من حيث الكم والنوع ولأول مرة نشارك بأكبر كم من الفئات العمرية، والتي تنوعت بين فئة تحت 13 عاما (اناث وذكور) وتحت 16 عاما وتحت 18 عاما.

وأضاف أن الاحتكاك في مثل هذه البطولات، يشكل فرصة ذهبية لجميع اللاعبين لتطوير مهاراتهم واكتساب الثقة في النفس .