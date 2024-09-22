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أحمد جودة - القاهرة - علق إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، على مباراة فريقه المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

إمام عاشور: أفشة بمثابة أخي الكبير.. ونسعى للفوز بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك

وقال إمام، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي: "أود أن أشكر جميع اللاعبين وجماهير الأهلي على دعمهم في هذا الموسم الصعب، وأشكر مجلس الإدارة أيضًا".

وأضاف: "نستعد لمباراة قوية أمام الزمالك، ونسعى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وعن علاقته بمحمد مجدي أفشة، أوضح: "أفشة بمثابة أخي الكبير، ومن الشرف لي اللعب معه. نتعلم الكثير من بعضنا".

وأكد إمام أن الفريق أغلق ملف الاحتفالات الآن وتركز على المباراة، مختتمًا: "نأمل أن يكرمنا الله في مواجهة الزمالك بحضور الجماهير، ونحتاج دعم الجميع في المملكة العربية السعودية".

