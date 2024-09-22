نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بجهازه المعاون قبل لقاء الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر الأفريقي.



وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم، الذي سيتم تنفيذه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

