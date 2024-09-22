وزير التموين: التعاون مع المؤسسات الدولية لحوكمة منظومة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية وتشارك الخبرات للعمل على حوكمة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور شريف فاروق مع وفد من البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضم الوفد، كريستوبال ريادو كانو – مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، وثريا الأسيوطي – أخصائي الحماية الإجتماعية، وميري اوفاديا – كبير أخصائيي الحماية الإجتماعية، ونازلي عبد العظيم- استشاري الحماية الإجتماعية، وايمان حلمي- كبير اقتصاديين.

وفي سياق متصل أوضح وزير التموين أن الاجتماع يهدف إلى متابعة النقاش الجاري حول، سبل التكامل في ملف الحماية الاجتماعية فى نطاقها الأشمل.

وحرص فاروق على إيضاح خطة الوزارة فيما يتعلق بإدارة ملف الدعم والاستعانة بالدراسات المعدة من قبل فريق عمل البنك الدولي وتحديد أوجه التعاون المستقبلية والدعم الفني للعمل على ضبط منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حضر الاجتماع، اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صادق- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وحسام الجراحي- نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال- معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد – معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة، وضياء الدين عسكر – مديرعام العلاقات الدولية والاتفاقيات.