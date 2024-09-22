نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة فريق مانشستر سيتي، أمام نظيره نادي أرسنال، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال

افتتح التسجيل لمصلحة نادي مانشستر سيتي اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 9 بعد تمريرة من سافيو، ثم أضاف ريكاردو كالافيوري هدف التعادل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 22 بعد تمريرة من جابرييل مارتينللي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تمكن جابرييل من تسجيل هدف أرسنال الثاني في شباك مانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من بوكايو ساكا.

ثم سجل جون ستونز هدف التعادل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 13، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يتواجد أرسنال في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.