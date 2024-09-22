نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي ينقل دباباته من قطاع غزة إلى حدود لبنان في الشمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر مقطع فيديو متداول مساء اليوم نقل الجيش الإسرائيلي آليات عسكرية إلى الحدود الشمالية مع لبنان، وسط تصاعد الوضع على الجبهة مع "حزب الله".

ووثق مقطع الفيديو شاحنات إسرائيلية تنقل دبابات وسط تصعيد من الجانب الإسرائيلي وتصريحات عن نقل مركز القوى إلى الشمال.

وقرر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، نقل الفرقة 98، التي تضم وحدات المظليين والكوماندوز، من غزة إلى الجبهة الشمالية لمواجهة محتملة مع حزب الله، على خلفية تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان.

وتقول مصادر عبرية أن القرار جاء بعد تغير جذري في الوضع الأمني على الجبهة اللبنانية، وبهدف إعادة سكان الشمال.

وتصاعدت وتيرة الاشتباك منذ فجر اليوم الأحد بين حزب الله وإسرائيل، حيث أعلن الحزب استهداف قاعدة رامات دافيد العسكرية الإسرائيلية ومطارها مرتين بصورايخ ثقيلة، كما استهدف مجمعا لشركة رافئيل للصناعات العسكرية في حيفا، فيما أغار سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة جنوب لبنان.

وتجدد القصف المتبادل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف نحو 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لـ "حزب الله" طوال يوم السبت في ضربة واسعة النطاق على جنوب لبنان.