نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة أول مرة تسمعها.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس جلسة الأهلي مع المقاولون لشراء صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن كواليس جلسة التفاوض الثانية التي حضرها مع عدلي القيعي، عند محاولة القلعة الحمراء التعاقد مع محمد صلاح من المقاولون العرب في سن 16 سنة.

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس جلسة الأهلي مع المقاولون لشراء صلاح



وقال سيد عبد الحفيظ عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "جاء لنا أنباء أن هناك لاعب مميز عمره 16 عام وهو محمد صلاح في المقاولون العرب وذهبت أنا وعدلي القيعي من أجل مشاهدة اللاعب فى مباراة الأهلي ".



وتابع: "النادي الأهلي خسر من المقاولون العرب بنتيجة 5 _ 1 ومحمد صلاح سجل 4 أهداف في المباراة".



وأضاف: "وفي لجنة الكرة تحدثنا مع كل من محمد عامر ومحمد رمضان نجوم الأهلي، كانوا وقتها يعملوا في المقاولون العرب عن إمكانيات صلاح صاحب الـ 16 عام ".



وأردف: "كابتن خطيب كان في لجنة الكرة وبعد حديثنا عن محمد صلاح عقد لنا مقابلة في المقاولون مع إدارة النادي من أجل التفاوض لضم صلاح وقتها".



واختتم سيد عبدالحفيظ حديثه قائلًا: "عندما ذهبنا للتفاوض لضم صلاح، قالوا لنا رغبتنا الأولى هي احتراف اللاعب".