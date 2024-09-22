ثروت سليم: لا نية لتأجيل مباراة الأهلي في بداية الموسم الجديد.. وهذا سبب سقوط درع الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أنه لا يوجد نية لتأجيل مباراة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، رغم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في 29 أكتوبر القادم.

ثروت سليم: لا نية لتأجيل مباراة الأهلي في بداية الموسم الجديد

وفي تصريحاته لبرنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، أوضح سويلم أن الدوري سيبدأ في 30 أكتوبر كما هو مخطط له، مؤكدًا أن الجدول قد تم وضعه بالتعاون مع الشركة الألمانية المكلفة بتنظيم البطولة، ولن يكون هناك أي تعديل في المواعيد.

وأشار سويلم إلى أن الرابطة ملتزمة باللوائح المعمول بها، وأن مهمتها هي تنظيم الدوري حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد، ولفت إلى أن المجلس الجديد سيواجه تحديات وضغوط زمنية مع اقتراب بداية الموسم.

وأوضح أن الموسم الجديد سيكون استثنائيًا، حيث ستقام 26 جولة تبدأ من 30 أكتوبر وتنتهي في 6 يونيو، مع عدم وجود تأجيلات أو مؤجلات.

كما أشار إلى وجود تنسيق مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، لضمان التوافق بين مواعيد المباريات.

وحول حادثة سقوط قاعدة درع الدوري أثناء احتفال الأهلي، أشار سويلم إلى أن التصميم كان بحاجة إلى تحسينات، حيث لم تكن الشركة المصممة على علم بأن الدرع سيتم حمله بطريقة معينة. وأكد أن مثل هذه الأمور واردة وسيتم معالجتها.

كما أعلن أن الدرع القديم سيتم عرضه قريبًا في متحف اتحاد الكرة في مقر مشروع الهدف الجديد، الذي سيتم افتتاحه قريبًا.