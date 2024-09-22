الزمالك يحصل على توقيع نجم إنبي.. وعقبة وحيدة قد تلغي الصفقة

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي الزمالك من تعزيز صفوفه بصفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استجابة لرغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

الزمالك يحصل على توقيع نجم إنبي

وحسب مصدر داخل النادي، حصل الزمالك على توقيع اللاعب أحمد كالوشا من إنبي، لكن الفريق البترولي لم يمنح الاستغناء بعد، مما يؤجل عملية الانتقال.

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن الزمالك كان يضع أسامة جلال، نجم بيراميدز، كأولوية لتدعيم الدفاع، بينما يأتي كالوشا كخيار ثاني.

وأشار المصدر، أنه في حالة عدم حسم صفقة أسامة جلال قبل مباراة السوبر، سيتفاوض الزمالك مع إنبي لإنهاء صفقة كالوشا على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر أن توقيع كالوشا سيصبح لاغيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع إنبي خلال فترة الانتقالات الحالية.

جدير بالذكر، أن الزمالك أبرم عدة صفقات مؤخرًا، شملت التعاقد مع عمر فرج وسيدي نداي وكونراد ميشالاك ومحمد حمدي ومحمود بنتايك.