نعرض لكم الان تفاصيل خبر منصة مصر لرواد الأعمال توقع بروتوكول تعاون ثلاثي مع نستله… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - أعلنت منصة مصر لرواد الأعمال (EEA) اليوم السبت عن توقيع بروتوكول ثلاثي مع نستله مصر و شركة إنجازات، لدعم الاستدامة وتعزيز دور الشركات الناشئة في تحول مصر للاقتصاد الأخضر.

يأتي هذا البروتوكول لتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال الخضراء في مصر، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وقد وقع على البروتوكول كل من عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمنصة مصر لرواد الأعمال، وطارق كامل الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر.

وخلال الحدث، تم إطلاق “قمة الاستدامة”، والتي تستهدف حشد مجتمع الشركات الخضراء الناشئة في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المشتركة لدعم الاستدامة وتعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والناشئة، من أجل تبني تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتشغيل المرافق التي تساهم بصورة إيجابية في دعم التحول للاقتصاد الأخضر.

كما تعكس هذه المبادرة التزام الأطراف الثلاثة بالابتكار والاستدامة كأدوات لتحويل التحديات البيئية لفرص اقتصادية لتحفيز النمو المستدام.

قال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر لرواد الأعمال: “سعداء بهذا التعاون المثمر، لما يضمنه من استدامة أهداف جوائز مصر لرواد الأعمال EEA والتي تولي اهتماماً خاصة بمحاور الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، ولذلك تم تخصيص جائزة مخصصة لهذا الغرض من ضمن جوائز مصر لرواد الأعمال، ويأتي هذا التعاون أيضاً في إطار حرصنا على استكمال الدعم للشركات المتنافسة على مدار العام و ليس فقط خلال فعاليات الجوائز، للتأكيد على أهمية الشراكات الفعالة و تنويع سبل الدعم المقدمة ممثلة في هذا التعاون المبرم اليوم.”

وأعلنت منصة مصر لرواد الأعمال عن الدعم المقدم من نستله وإنجازات لرواد الأعمال المحليين من خلال دمجهم في نموذج الاعمال المستدام لشركة نستله والذي يعتمد علي التحول الأخضر، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة بالإضافة إلى منح المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة الاستدامة التي تقدمها منصة مصر لرواد الأعمال فرصة الانضمام لسلاسل القيمة في نستله مصر، وهو ما سيتيح لهم أن يصبحوا جزءًا من سلاسل القيمة العالمية لشركة نستله. من ناحية أخرى، ستتعاون الشركات المتأهلة مع شركة إنجازات لإقامة أول مرفق زراعي باستخدام التكنولوجيا النظيفة، لتقوية سلاسل التوريد المحلية وتطبيق أفضل الممارسات المسؤولة ضمن سلاسل القيمة “من المزرعة إلى المائدة”.

صرح طارق كامل، الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر قائلًا: “تساهم نستله بفعالية في دفع مسيرة التغيير نحو مستقبل مستدام، ونفخر بتوقيع هذا البروتوكول مع منصة مصر لرواد الأعمال وإنجازات، حيث يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتمكين الشركات الناشئة المحلية وتوطين سلاسل التوريد، علاوة على تشجيع الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع.” وأضاف: “نؤمن بأن التعاون المشترك يمثل أسرع الطرق لتحقيق التقدم والنمو المستدام في مصر.”

يعد هذا العام الثاني على التوالي الذي تشارك فيه نستلة كشريك الاستدامة لمنصة مصر لرواد الأعمال، فقد أطلقت الشركة العام الماضي بالتعاون مع المنصة مبادرة مبتكرة بعنوان “البرنامج التنفيذي للاستدامة للشركات الناشئة” بهدف توعية الشركات الناشئة بأهمية دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في نماذج أعمالها.

ومن جانبه قال محمد الدمرداش الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إنجازات، “يسعدنا تعاوننا مع نستله ومنصة مصر لرواد الأعمال. هذه الشراكة ستعزز من مجهوداتنا المستمرة في تمكين القطاعات الأكثر احتياجًا في مواجهة آثار تغير المناخ و ربطهم بسلاسل الإمداد الخضراء في مصر و الإقليم من خلال الشراكات الاستراتيجية والابتكار”

جدير بالذكر أن شركة إنجازات هي أول مطور ومشغل مستقل لمرافق الطاقة النظيفة والمياه، وتُعد شريكًا استراتيجيًا لنستله في سلاسل التوريد من المزرعة إلى المائدة. كما تسعى الشركة لتمكين المجتمعات من الوصول إلى طاقة شمسية ميسورة التكلفة وتوفير مرافق المياه، وتعمل على إدارة الأراضي الزراعية باستخدام الطاقة المتجددة والمياه الجوفية، دون الاعتماد على المبيدات الكيميائية.