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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية إلى 45.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.