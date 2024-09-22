نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق خلال الساعات الماضية ما يقرب من 150 صاروخًا وقذائف باتجاه شمال البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله أطلق خلال ساعات الليل والصباح ما يقرب من 150 صاروخًا وقذائف وطائرات دون طيار باتجاه شمال البلاد.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.