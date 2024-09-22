نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أعداد الزائرين إلى سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يوليو 2024م نحو 2.3 مليون زائر بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

وأشار تقرير المؤشرات السياحية الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن شهر يوليو 2024م سجّل وصول نحو 371 ألفًا و394 زائرًا بانخفاض نسبته 1.3 بالمائة عن شهر يوليو 2023م الذي سجل 376 ألفًا و376 زائرًا.

وشكّل الزوّار الخليجيون ما نسبته 56 بالمائة من إجمالي الزوّار خلال شهر يوليو 2024م بعدد بلغ 208 آلاف و485 زائرًا تلاهم الزوار الآسيويون بـ 89 ألفًا و7 زوار ثم العرب بـ 48 ألفًا و221 زائرًا والأوروبيون بـ 13 ألفًا و379 زائرًا والأفارقة بـ 6 آلاف و92 زائرًا والزوار من الأمريكيتين بـ 5 آلاف و271 زائرًا إضافة إلى 939 زائرًا من أوقيانوسيا.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق حتى نهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 9.3 بالمائة مسجلًا مليونًا و204 آلاف و426 نزيلًا فيما ارتفع عدد ليالي الغرف بـ 8 بالمائة مسجلًا مليونًا و676 ألفًا و773 ليلة.