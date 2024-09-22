نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى حجاج يختار دينا الشربيني بطلة أول فيلم له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان المصري مصطفى حجاج عن استعداده لخوض تجربة التمثيل في الفترة القادمة.

مصطفى حجاج يتحدث عن التمثيل

وأكّد حجاج في تصريحات صحفية أن خطوة التمثيل كانت أحد أحلامه قائلا "أنا نويت أمثّل فعلا وشغّال جدا على الموضوع ده علشان أطلع بأحسن شكل والناس متزعلش مني ومستني الدور يبقى مظبوط والورق يتكتب حلو بس بجد نويت خلاص".

وكشف حجاج أيضا خلال اللقاء أنه يتمنى أن تكون الممثلة دينا الشربيني بطلة أول فيلم له في عالم التمثيل قائلا "أنا بحب دينا الشربيني جدا لأنها جميلة وجدعة جدا ودي اللي أتمنى أبقى معاها في فيلم واحد".

وعبّر "حجاج" خلال اللقاء عن سعادته بردود الفعل حول أغنيته الأخيرة "الناس غدّارة" والتي قدمها على طريقة الدويتو مع الفنان والمخرج "جاد شويري". وأكّد أنه سعيد بالتعاون معه في الأغنية وأشاد بطريقة إخراجه للفيديو كليب الخاص بها خاصة أنه التعاون الأول بينهما.