بعد عرضه.. أحمد السقا يتصدر watch it بفيلم 'السرب'

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم السرب من بطولة أحمد السقا قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Watch it، وذلك بعد عرضه على المنصة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه في دور العرض السينمائية في شهر مايو الماضي.



قصة فيلم السرب

والفيلم من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية، حيث يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، ويظهر خلاله أحمد السقا بشخصية علي المصري، وهي شخصية حقيقية.

ويتعاون أحمد السقا ضمن الأحداث مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، فيما يجسد شريف منير شخصية قائد القوات الجوية، ويظهر محمد ممدوح بدور أمير داعش أبو أسعد الحمراوي وتلعب نيللي كريم دور زوجته بالفيلم.

أبطال فيلم السرب

والعمل من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

إيرادات فيلم السرب

يُذكر أن فيلم السرب تصدر ترتيب شباك التذاكر في معظم فترات عرضه، ووصل إلى أكثر من 41 مليون جنيه بإجمالي إيراداته، خلال أقل من 7 أسابيع قضاها بدور العرض السينمائي.

أعمال يستعد لها أحمد السقا

جدير بالذكر إنه يستعد أحمد السقا لأكثر من عمل فني جديد خلال الفترة الحالية منها فيلم أحمد وأحمد، الذي يجمعه بـ أحمد فهمي، ومن المقرر بدء تصويره قريبًا، والعمل من تأليف أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به.

كما يستأنف أحمد السقا تحضيراته لمسلسل العتاولة 2، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، ويأتي بعد النجاح الكبير للجزء الأول في رمضان الماضي، ويشارك في بطولته طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.