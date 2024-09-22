انت الأن تتابع خبر أضرار البردقوش خطيرة توقف عنه فوراً إذا كنت تعاني من هذه الأمراض تحذير خطير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البردقوش من النباتات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد المختلفة د، كما أنه بالإضافة إلى ذلك يكون له الكثير من الأضرار المختلفة، حيث أنه يجب الإشارة أن البردقوش يعتبر من ضمن أشهر النباتات العطرية التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة، كما أنه يوجد بها الكثير من المواد التي لها الخصائص العلاجية، لذلك في بعض الأحيان لا يعرف البعض متى لا بد من تناول البردقوش ومتى لا بد من البعد عنه.

أضرار الإفراط في تناول البردقوش

ومن أبرز الأضرار التي تنتج عن طريق تناول البردقوش:

في حالة وجود مشاكل في الكبد أو في الكلى.

من الممكن أن يؤدي إلى وجود إصابة بالسرطان.

كما أنه البردقوش يعتبر من المكونات الغير آمنة على الحوامل وخاصة في الشهور الأولي من الحمل، وهذا لأنه يعمل على تحفيز الدورة الشهرية في النزول.

كما أنه في حال إذا كانت الأم تقوم بالرضاعة فلا ينبغي أن يتم تناول البردقوش بأي شكل من الأشكال.

أشخاص يحذر عليهم تناول البردقوش