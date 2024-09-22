انت الأن تتابع خبر هتشربه كل يوم من حلاوته".. بدون رجيم أو رياضة تناول هذا المشروب.. واخسر 14 كيلو من الوزن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروب الكركديه من أفضل المشروبات على مستوى الدول العربية نظرًا لمذاقه المنعش والمميز، حيث تتعدد فوائد الكركديه الصحية التي لا غنى عنها مثل: فيتامين ب 9 وج والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، لذلك سوف نقوم بتوضيح أهم فوائد هذا المشروب من خلال دوت الخليج، تابعونا.

فوائد مشروب الكركديه

يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي هي المتسببة في أمراض القلب والسكري والسرطان، وأثبتت بعض الدراسات الطبية أن الكركديه له دور كبير في علاج الالتهابات، يعتبر مدر للبول طبيعي، ويعمل على إنقاص الوزن، حيث يساعد في تقليل نسبة امتصاص النشويات والسكريات داخل الجسم، حيث يمنع تراكم الخلايا الدهنية في الجسم.

يساعد الكركديه الدافئ مرضى الضغط المنخفض على رفع ضغط الدم، وعلى العكس يسهم الكركديه البارد على خفض الضغط للذين يعانون من مشاكل الضغط المرتفع، لكن لا يمكن استبداله بالأدوية لمن لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

فوائد أخرى لمشروب الكركديه

تتمثل هذه الفوائد في الآتي:

يساعد الكركديه على مقاومة علامات الشيخوخة والتجاعيد.

يعالج الشعر والبشرة.

لكن يجب الحذر منه في الحالات التالية:

عند تناول أدوية خفض سكر الدم.

الحمل والرضاعة.

تناول أدوية هرمونية.

حساسية تجاه الكركديه.

طريقة تحضير الكركديه