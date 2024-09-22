فرنسا تتجاوز الغموض السياسي: تشكيل حكومة جديدة بقيادة ميشيل بارنييه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمين العام للرئاسة الفرنسية، أليكسي كولر، يوم السبت عن تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أسابيع من الغموض السياسي الذي أعقب انتخابات غير حاسمة. وأكد كولر من قصر الإليزيه أن أنطوان أرمان (33 عامًا) أصبح وزيرًا للمالية، بينما تولى جان نويل بارو منصب وزير الخارجية. كما سيستمر سيباستيان ليكورنو في منصب وزير الدفاع.

تتكون الحكومة الجديدة في معظمها من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة، ويواجه بارنييه، الذي عُين رئيسًا للوزراء في وقت سابق من الشهر، تحديات كبيرة، بدءًا من اعتماد ميزانية 2025، وذلك في ظل تزايد التساؤلات حول مدى استقرار الحكومة وقدرتها على تمرير الإصلاحات عبر البرلمان.

وفي سياق متصل، ستضطر الحكومة الجديدة إلى معالجة فجوة كبيرة في المالية العامة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن زيادة الضرائب. فترة تشكيل الحكومة استغرقت وقتًا طويلًا، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها في مهماتها المقبلة.